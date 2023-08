Prinssi Harrysta julkaistu kuva hämmentää – syynä kuninkaallisen muuttunut kuontalo: "Hän ei enää huijaa ketään"

Prinssi Harrysta , 38, julkaistiin hiljattain uusi otos mielenterveysyritys BetterUpin nettisivuilla, jonka päävaikutusjohtajana Harry toimii, kertoo New York Post .

Kuva on saanut aikaan runsaasti ihmetystä sosiaalisessa mediassa, sillä siinä huomio erityisesti kiinnittyy Harryn hiuksiin. Kuninkaallisen kuontalo näyttää nimittäin paljon tuuheammalta ja tummemmalta kuin kuvissa, joita hänestä on otettu hiljattain esimerkiksi tämän Aasian matkalla. Näin ollen kuvaa epäillään muokatuksi.

Tuore kuva Harrysta on tuonut mukanaan kritiikkiä prinssiä kohtaan tämän aiemmista kommenteista. Useat somekeskustelijat ovat rientäneet arvostelemaan sitä, kuinka Harry on naljaillut kaljuuntuvan veljensä kustannuksella, vaikka sama kohtalo on saavuttanut hänet itsensäkin. Useat ovat myös ihmetelleet sitä, miksei Harry hyväksy hiustensa kohtaloa, vaan yrittää esittää muuta.