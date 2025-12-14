Suomalaisjuoksija taipui kirikamppailussa niukasti Espanjan Maria Forerolle.

Ilona Mononen hyvästeli uransa yleisurheilun nuorten sarjoissa nappaamalla mitalin maastojuoksun EM-kilpailuissa Portugalin Lagoassa. Mononen paineli alle 23-vuotiaiden naisten sarjassa sunnuntaina hopealle ja jäi mestaruuden ottaneesta Espanjan Maria Forerosta vain viiden sekunnin päähän.



Forero ja Mononen olivat kilpailussa ylivoimaisia, sillä kaksikko erottautui 5,96 kilometrin kisassa muista kilpakumppaneista reilu pari kilometriä ennen maalia. Pronssia ottanut Saksan Pia Schlattmann jäi voittajasta 24 sekuntia.



Mononen kuvaili juoksuaan rauhalliseksi.



– Matkavauhti tuntui aika helpolta viimeiselle kierrokselle asti. Viimeisiin mäkiin ei ollut sellaista terävyyttä ja voimaa jaloissa, mitä olisin toivonut, eikä siksi ehkä psyykkistä vahvuutta. Siinä olisi pitänyt vaan piiskata, mutta sain kuitenkin pidettyä hyvän taisteluilmeen loppuun asti ja olen tyytyväinen hopeamitaliini, Mononen kuvaili Urheiluliiton tiedotteessa.



Mononen nautti juoksemisesta merenrannan tuntumassa sijaitsevalla radalla.



– Helposti juostava alusta, mutta mutkiin sai käyttää taktista ja teknistä osaamista.

Neljän vuoden mitaliputki

Torstaina 22 vuotta täyttävä Mononen nappasi mitalin jo neljäntenä peräkkäisenä vuotena EM-maastoissa. Suomalaisjuoksija otti alle 23-vuotiaiden sarjassa EM-hopeaa kaksi vuotta sitten ja pronssia viime vuonna. Vuonna 2022 tuloksena oli pronssi alle 23-vuotiaiden sarjassa.



Ahkerana kilpailijana tunnettu Mononen aikoo pitää maastojuoksun syysohjelmassaan myös jatkossa.



– Syksyn maastot sopivat hyvin harjoituskauden keskelle ilman terävöittämistä, suomalaisjuoksija totesi.