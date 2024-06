EM-kisoissa tänään ensimmäinen korkean riskin ottelu – näin siihen on varauduttu: "Meillä on reippaasti alkoholia"

Ruhrin alueella Saksan mittakaavassa piskuinen Gelsenkirchen on tänään täynnä jalkapallokannattajia, kun 30 000 englantilaisen ja 10 000 serbialaisen on arvioitu saapuvan kaupunkiin. Ennakkotietojen mukaan vain puolella englantilaisista on lippu itse otteluun.