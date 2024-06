Englannin futisfanit laitettiin heti ojennukseen – Saksan poliisilta erikoinen vaatimus

– Historia osoittaa, että kyseessä on erittäin suuren riskin peli, koska huligaaneja on molemmilla puolilla, sanoo poliisikomentaja Christof Burghardt .

– Serbiassa on paljon huligaaneja. Englantilaiset kaverit ovat puolestaan joskus hyvin aggressiivisia alkoholin vaikutuksessa, Burghardt jatkaa.

– On siis hienoa tehdä tämä. Valmistautua, jotta toivottavasti mitään ei tapahdu.

Poliisipäällikkö Peter Both varoittaakin The Guardianille, että Saksaan on matkustamassa jopa 500 väkivaltaisuuteen pyrkivää serbihuligaania.