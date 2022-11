Elon Musk vihjailee lähtevänsä Twitterin puikoissa sotaan Applen kanssa

Muskin irtisanomisinto on vienyt moderoijat talosta

Sen jälkeen kun Musk otti Twitterin haltuunsa viime kuussa, hän on irtisanonut noin puolet yhtiön henkilöstöstä, minkä lisäksi tuntematon määrä työntekijöitä on lähtenyt talosta omasta tahdostaan. Yhtiöstä on irtisanottu tai irtisanoutunut myös monia työntekijöitä, joiden vastuulla on ollut taistella alustalla levitettävää väärää tietoa vastaan.