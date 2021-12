Elon Musk piikitteli metaversumeita: "Toki voit asettaa tv:n nenällesi" – virtuaalimaata myyty sadoilla miljoonilla

Virtuaalitodellisuuksista on teknologiamaailmassa riittänyt tänä vuonna puhetta. Eikä hype ole jäänyt vain höpinöiden tasolle, vaan myös tekoja on nähty.

Metaversumilla tarkoitetaan tulevaisuuden internettiä, joka koostuu pysyvistä ja kolmiulotteisista virtuaalitiloista. Käytännössä kyse on siis eräänlaisista virtuaalimaailmoista.

– On epämukavaa pitää (laseja) päässä kaiken aikaa, Musk jatkoi.

Yleisesti ottaen Musk on tunnettu teknologiamyönteisyydestään. Hän on esimerkiksi ilmaissut useaan otteeseen tukensa kryptovaluutoille, joista tunnetuin on Bitcoin.