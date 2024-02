"Sinä olet kolmiulotteinen!" Katso, kuinka vuosia etänä yhdessä työskennelleet tapasivat ensimmäistä kertaa

Euroopan toiseksi eniten etätyöntekijöitä

Ajoittain etätöitä tekevien osuus työvoimasta Suomessa on jopa 40 prosenttia – sekin on EU:n kärkiluokkaa.

Helsinki-Hampuri -akseli

Mäkelä ja Nassim Kessler , joka on Korn Ferryllä johtamisen kehittämisohjelman asiakkuusvastaava Hampurista, ovat olleet työkavereita jo kaksi ja puoli vuotta, mutteivät olleet ikinä tavanneet IRL eli In Real Life – oikeassa elämässä.

– No hän on aivan ihana, sellainen saksalainen strukturoitu kollega. Meillä on jotekin heti ollut hirveän helppo tehdä töitä yhdessä. Olemme kaksi ja puoli vuotta tehneet töitä yhdessä, ja jotekin asiat aina sujuvat tosi sovitusti ja mutkattomasti.

Virtuaalikahvit

– Kyllä meillä on paljon kahvihuonekeskusteluja, vaikka se kahvi onkin omassa kupissa ja omassa kodissa. Eli tosi paljon jutellaan kuulumisia tai mitä on tapahtunut, tai asioita, jotka ovat huvittaneet.

Ihminen on isompi kuin ruutu

– No sehän on aivan ihanaa, se on ihan parasta, jotenkin uskomatonta, että näkee ihmisen kolmiulotteisena ja vihdoin pääsee kasvotusten juttelemaan, ja näkee ihmisestä muutakin kuin vain tavallaan sen osuuden, mikä aina tuossa screenillä on, Mäkelä sanoi tapaamista edeltävällä viikolla.