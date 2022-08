Elokapinan mielenosoittajien päälle ruiskittiin ulostetta – aktivisti Kaapo Riikonen kertoo kohtaamastaan vihasta

Poliisi epäilee ulkopuolisten henkilöiden ruiskuttaneen vesipyssyillä eläimen ulosteelta haisevaa nestettä mielenosoittajien päälle.

Poliisin tiedotteen mukaan tapahtuneesta aloitetaan esitutkinta rikosnimikkeillä poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen, laiton naamioituminen, lievä vahingonteko ja lievä pahoinpitely. Poliisi otti kiinni kuusi henkilöä.

MTV Uutiset Liven tavoittama Elokapina-aktiivi Kaapo Riikonen onnistui väistämään nesteen viime hetkellä.

– Olin sijoittunut meidän rivissä kauimmaiseksi suhteessa ruiskuttajiin ja siksi ehdin reagoida tähän, Riikkonen kertoo.

Riikosen arvion mukaan kaksi hyökkääjistä osui Elokapinan mielenosoittajiin.

Tekijät olivat naamioituneet

Hyökkääjät olivat Riikosen mukaan pukeutuneet valkoisiin kokovartalohaalareihin ja kasvot oli peitetty aurinkolasein, kasvomaskein ja yhdellä oli hänen mukaansa päässään kaasunaamari.

Poliisi toimi tilanteessa Riikosen mukaan nopeasti ja asiallisesti.

– Yleisesti ottaen selvittiin lähinnä sydänten tykytyksillä ja säikähdyksellä, mutta on huomattavaa mainita, että paikalla oli alaikäisiä sekä hyvin paljon mielenosoittajia, jotka eivät ole aktiivisesti Elokapinan toiminnassa mukana, Riikonen avaa.

Yhdestä tekijästä epäily

Riikonen painottaa, että hänen tietonsa yhdestä hyökkäykseen osallistuneesta ovat vajavaisia.

– Sosiaalisessa mediassa yksi ihminen on ilmoittautunut tekijäksi. En tiedä miten paikkansa pitävä ilmoitus on, kun siellä se on tehty, Riikonen avaa.

– Hänellä on sosiaalisessa mediassa kuva tässä asussa, jossa hyökkääjät lähestyivät meitä, Riikonen jatkaa.

Hyökkäys muuttaa kapinoinnin laatua

Elokapina on aiemminkin kohdannut huomattavan määrän uhkailua internetissä ja somessa, Riikonen kertoo.

– Joka kerta, kun Elokapina on osoittamassa mieltä, niin väkivallalla on hekumoitu. On ehdotettu, että ajetaan rekalla Elokapinan joukkoon, Riikonen avaa.

Aiemmin järjestö on kuitenkin saanut kapinoida rauhassa.

– Tämä oli ensimmäinen kerta, kun nämä uhkailut realisoitui todellisena tekona, Riikonen muistelee.

Riikonen kertoo, että Elokapinan taustalla on kuitenkin uhkaa isompi ajatus.

– Me ollaan todettu, että meidän aihe on niin tärkeä, että me ei luovuteta. Tää tulee muuttamaan meidän toimintaa ihan varmasti, mutta me ei tulla luovuttamaan, Riikonen arvioi.

Elokapina osoitti mieltään MM-ralleissa Jyväskylässä, sillä ryhmän mukaan rallit ovat osa ylikulutuskulttuuria.