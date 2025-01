Elokapinallinen: Lakeja on rikottava, jotta isoin kriisimme saa näkyvyyttä – Ben Zyskowicz muistuttaa, mitä perästä kuuluu

Elokapina on aiheuttanut viime vuonna paljon kohua muun muassa töhrimällä Eduskuntatalon pylväitä. Pyhittääkö tarkoitus keinot eli saako hyvän asian puolesta rikkoa lakeja?

Syyskuun lopulla Eduskuntatalon pylväitä töhrittiin verenpunaisella värillä. Elokapina ja ruotsalainen Återställ våtmarker kertoivat töhrineensä Eduskuntatalon protestina Suomen valtion turvepolitiikalle. Pyhittikö tarkoitus keinot eli oliko lain rikkominen oikeutettua?

–Valitettavasti lakeja on rikottava, jotta saadaan näkyvyyttä ja keskustelua aikamme isoimmalle eksistentiaaliselle kriisille eli ilmastokriisille ja luontokadolle. Eihän sitä tehtäisi, jos muut keinot olisivat toimineet jo aiemmin, Elokapinan aktivisti Tuulia Reponen perusteli tiistaina Huomenta Suomessa.

Reposen mukaan Eduskuntatalon töhriminen oli todella tehokas keino yhteiskunnallisen keskustelun herättämiseen. Reponen sanoo, että mielenosoituksen tiimoilta Suomen luonnonsuojeluliiton asiantuntija nosti keskusteluun valtio-omisteisen Neova-yhtiön turvetuotannon Ruotsissa ja Suomessa.

Onko lasku töhrimisestä mennyt Elokapinalle?

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz on jyrkästi eri mieltä Elokapinan käyttämien vaikuttamiskeinojen laillisuudesta. Hänen mielestään demokraattisessa yhteiskunnassa, kuten Suomessa, kaikilla on mahdollisuus tasavertaisesti vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

– Mielen osoittaminen kuuluu demokratiaan ja mielenosoituskulkueita on nähty läpi historian. Se, että poliisi kehottaa lähtemään ja sitä ei totella, vaan poliisi joutuu kantamaan mielenosoittajia pois, ei ole laillista tai hyväksyttävää. Poliisia tarvittaisiin tärkeämpiinkin tehtäviin kuin kantamaan mielenosoittajia pois paikalta, Zyskowicz sanoi.

Hänen mukaansa Eduskuntatalon töhriminen ei ollut laillinen vaikutuskeino ja sen puhdistamisesta olisi ehdottomasti lähetettävä kymmenien tuhansien eurojen lasku Elokapinalle.

–Mikäli aiheutetaan laittomin keinoin vahinkoa, niin vahingon aiheuttajat todella korvaavat aiheutetun vahingon.

– Syyttäjä ei ole nostanut syytteitä. Oikeus päättää sitten, ovatko mielenosoittajat vahingonkorvausvelvollisia, Reponen vastasi.

Zyskowiczin mukaan tässä tapauksessa on kiistatonta, että vahinko on aiheutettu ja kustannuksia on tullut eli ei voi piiloutua juridiikan taakse.

–Tulen ainakin itse toimimaan sen puolesta, että eduskunta lähettää laskun niille, jotka ovat tämän vahingon aiheuttaneet. Mielen osoittaminen on täysin sallittua, mutta sitä varten ei tarvitse lakeja rikkoa, Zyskowicz sanoi.

Elokapina – rohkeutta vai rikoksia ilmaston puolesta?