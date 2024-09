Tämä tiedetään Suomessa iskeneestä ruotsalaisryhmästä

Återställ Våtmarker julkaisi aamulla Facebookissa videon eduskuntatalon töhrimisestä. Videolla kymmenen mielenosoittajaa nousee eduskuntatalon portaille käsissään jauhesammuttimet. Pian kahdeksan eduskuntatalon pylväästä on punaisen värin peitossa. Eduskunnan vartijat rientävät paikalle, mutta mielenosoittajat jäävät aloilleen.

– Meille riitti. Elokapina ja Återställ Våtmarker yhdistävät voimansa lopettaakseen Neovan kosteikkojen tuhoamisen. Viestimme Neovalle ja Suomen hallitukselle on, että juhlat ovat ohi! Tätä viestiä et voi sivuuttaa – vaakalaudalla ei ole vain meidän elämämme vaan myös kaikkien tulevien sukupolvien elämä.

"Palauttakaa kosteikot"

Ruotsalainen Återställ Våtmärker eli vapaasti suomennettuna "palauttakaa kosteikot" ajaa asiaa soiden ennallistamisen puolesta suoralla toiminnalla sekä kansalaistottelemattomuudella. Återställ Våtmärkerin päätavoite on kieltää turpeen nostamisen kansallisesti.

Ryhmä on järjestänyt Ruotsissa useita mielenosoituksia sekä pysäyttänyt liikennettä Elokapinan tavoin. Lisäksi ryhmä on osoittanut mieltä monissa suurissa ohjelmissa ja suorissa lähetyksissä, kuten Allsång på Skansenissa , Melodifestivalissa , Let's Dance ja Idol -ohjelmissa.

Ruotsin yleisradio SVT kertoo , että Återställ Våtmärkerin jäseniä on tuomittu yli sadasta rikoksesta viime vuonna.

Miksi tempaus tapahtui Suomessa?

Elokapina ja ruotsalainen Återställ Våtmarker ovat kertoneet töhrineensä Eduskuntatalon protestina Suomen valtion turvepolitiikalle. Erikseen on mainittu Suomen valtionyhtiö Neova.

– On vastenmielistä, että Suomen valtio sai EU:lta 450 miljoonaa euroa turvetuotannon alasajoon, mutta samalla se laajentaa toimintaansa Ruotsiin. Neova avaa uusia turvetuotantopaikkoja Ruotsissa ilmastokatastrofeista piittaamatta. Olemme saaneet tarpeeksemme kaksinaismoralismista ja siitä, että poliitikot leikkivät hengellämme, sanoo Återställ Våtmarkerin tiedottaja Helen Wahlgren tiedotteessa.

Elokapinan median yhteishenkilö Valpuri Nykäsen mukaan Neova jatkaa Ruotsissa turpeen nostamista, mikä on Suomen sisällä todettu liian kestämättömäksi.

Neovan mukaan ruotsalaisessa mediassa ja sosiaalisessa mediassa on toistuvasti virheellisesti väitetty, että yhtiö on siirtänyt turvetuotantonsa Ruotsiin, koska se on Suomessa kiellettyä.