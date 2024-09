Suomen valtionyhtiön toiminta Ruotsissa töhryiskun taustalla – näin perustelee Elokapina

Eduskuntatalon punaisella värillä töhriminen on "taiteellinen tempaus", kertoo Elokapinan median yhteishenkilö Valpuri Nykänen MTV Uutisille.

– Ainakin minulle henkilökohtaisesti tämä ajoi kotiin sen tosiasian, missä me nyt elämme, hän kertoi.

– Hallituksella ja Suomen valtiolla on verta käsissään, Nykänen sanoo.

Yhtiö kiistää Elokapinan väitteen

Elokapina ja ruotsalainen Återställ våtmarker ovat kertoneet töhrineensä Eduskuntatalon protestina Suomen valtion turvepolitiikalle. Erikseen on mainittu Suomen valtionyhtiö Neova.

Nykäsen mukaan Neova jatkaa Ruotsissa turpeen nostamista, mikä on Suomen sisällä todettu liian kestämättömäksi.

Neovan mukaan ruotsalaisessa mediassa ja sosiaalisessa mediassa on toistuvasti virheellisesti väitetty, että yhtiö on siirtänyt turvetuotantonsa Ruotsiin, koska se on Suomessa kiellettyä.