Elokapina-mielenosoitus alkaa jälleen, pääministeri Marin suorasanaisena: "En tietenkään pidä hyväksyttävänä, että rikotaan lakia"

– Suomessa on tietenkin mahdollisuus kansalaisilla ilmaista mielipiteensä ja näkemyksensä, osoittaa mieltään. Viranomaiset vastaavat siitä, että esimerkiksi häiriötä muiden elämään ei kohtuuttomasti koidu. Luotan siihen, että viranomaiset tämän tilanteen katsovat ja toimivat asianmukaisella tavalla, sanoo Marin MTV Uutisille.

Poliisiasioista vastaavaa sisäministeri Maria Ohisaloa (vihr.) on arvosteltu siitä, että hänen on koettu väistelleen kannan ottamista siihen, onko lain rikkominen hyväksyttävää mielenosoituksen yhteydessä. Ohisalo on vedonnut siihen, että hän ei voi ministerin roolissaan ottaa kantaa yksittäisiin mielenosoituksiin.