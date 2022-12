Ellen DeGeneres ja Portia de Rossi juhlistivat 18. vuosipäiväänsä: "Olen niin kiitollinen"

– Tänään on 18. vuosipäivämme. Rakastun häneen päivä päivältä enemmän. Olen niin kiitollinen hänen rakkaudestaan, DeGeneres kirjoitti.

– Portia ymmärtää minua täysin. Vihkivaloissamme hän esitti lainauksen ”On ihanaa olla rakastettu. On perustavanlaatuista olla ymmärretty.” Minulle se on kaikki kaikessa. Se, mitä ”rakastan sinua” todella tarkoittaa on ”todella ymmärrän sinua”. Hän rakastaa minua juuri sellaisena kuin olen, DeGeneres puolestaan sanoi vuonna 2017.