Elinkeinoministeri Lintilä kommentoi Stora Enson yt-pommia: "Herättää synkkiä ajatuksia – erittäin valitettava tilanne"

Esimerkiksi printtimedian supistuessa hienopaperin myynti vähenee, mutta samanaikaisesti kartonki- ja selluloosan tuotantoa on mahdollista lisätä.

– Totta kai on tulevaisuus, erittäin hyväkin tulevaisuus, mutta painopiste muuttuu, Lintilä sanoo.

Ministeri Lintilä: Uskon, että Stora Ensolla tunnetaan yritysvastuuta

– Uskon siihen, että Stora Ensolla tunnetaan yritysvastuuta ja he tulevat olemaan mukana siinä vaiheessa, kun nähdään, minkälaista kokonaisuutta haetaan esimerkiksi uudelleenkoulutuksen osalta.

"Meillä on verrattaen hyvin rahoja"

Valtion puolesta irtisanottavien tukeminen on Lintilän mukaan jo aloitettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. Yt-neuvottelujen seurantaan ja tukemiseen on jo tehty "kokonaispaketti".

– Meillä on verrattaen hyvin vielä tuolla sektorilla työvoimapuolella rahoja, joita voidaan kohdentaa. Siltä osin, missä tarvitaan lisätalousarvioita, se jää seuraavan hallituksen tehtäväksi, Lintilä kertoo.

– Tietysti myönteistä on, että tässä on aikaa. Me pystymme auttamaan henkilöitä, jokta ovat yt-neuvottelujen piirissä, hakemaan mahdollisia uusia työpaikkoja tai koulutusta, Lintilä toteaa.