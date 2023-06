Oppositio aikoo esittää epäluottamusta tuoreelle elinkeinoministeri Junnilalle

Tuoreelle elinkeinoministeri Vilhelm Junnilalle (ps.) esitetään tänään epäluottamuslause eduskunnassa, sanoo vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo.



– Tiedän, että on laajasti epäluottamusta ministeri Junnilaa kohtaan yli puoluerajojen, jopa yli hallitus-oppositio-rajan, Saramo sanoo STT:lle.



Hän sanoo, että vasemmistoliitto esittää epäluottamusta, jos kukaan muu ei tee sitä. Saramon mukaan Junnila on esiintynyt natsien järjestämässä tapahtumassa eikä hän ole selvittänyt asiaa eduskunnalle asiallisella tavalla.



– On täysin epäuskottavia väitteet, ettei hän ole tiennyt, minkälaisessa tilanteessa hän on ollut puhumassa, Saramo sanoo.



Eduskunnassa keskustellaan kolmatta päivää uuden hallituksen ohjelmasta. Oppositioryhmät ovat esittäneet sitä kohtaan epäluottamusta jo aiemmin, ja asiasta on tarkoitus äänestää huomenna keskiviikkona.



Junnilan neljä vuotta sitten pitämä puhe äärioikeiston järjestämässä tapahtumassa nousi esille sen jälkeen, kun hänet nimitettiin viime viikolla ministeriksi. Asiasta on uutisoitu myös ulkomailla. Viime viikolla Junnila pahoitteli esiintymistä sekä kertoi tuomitsevansa holokaustin ja antisemitismin.



Aiotusta epäluottamusesityksestä kertoivat aiemmin Demokraatti ja Helsingin Sanomat.