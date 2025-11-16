Elias Gould pääsi Petos-sarjan kuvauksissa ajamaan ökyautoa.

Näyttelijä ja muusikko Elias Gould nähdään Maikkarin uutuussarjassa Petos, joka on kahden eri maailman törmäyksestä kertova jännittävä rikostarina, jossa tunteet lyövät kapuloita täydellisen rikoksen rattaisiin.

Gouldin roolihahmo on Joakim, joka on sarjassa erittäin varakas ja etuoikeutettu.

– Ei ole ehkä mukavin sällin ensitapaamisella, mutta mielestäni sarjassa hienosti aukeaa, mikä tätä tyyppiä oikein painaa, Gould kertoo.

Sarjan kuvausten aikana Gould pääsi maistamaan todella varakkaan ihmisen elämää, hänellä oli mieletön koti ja kaksi superkallista autoa.

– Ajoin kahta, mielestäni lähemmäs 250 000 euron autoa, pääsin näkemään ja kokemaan. Minusta tuntuu, että se jollain tavalla vaikutti ihan omaan mieleen ja rupesi katsomaan vähän eri tavalla koko maailmaa tai ainakin Suomea.