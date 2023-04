Elfyn Evansin tuskainen putki päättyi, ristiriitaiset tunteet valtasivat rallivoittajan mielen – "Tämä on ottanut koville"

Evans vei sunnuntaina päättyneen Kroatian MM-rallin voiton vajaan puolen minuutin erolla ennen M-Sport Fordin Ott Tänakia. Evans onnistui ajamaan viikonlopun aikana vain yhden pohja-ajan, mutta tasaisuus ja ongelmien välttäminen palkittiin.

– Nämä ovat olleet turhauttavat 18 kuukautta. Olen ollut pari kertaa lähellä, mutta tänä viikonloppuna onnistuimme hyvin. En ollut koko ajan nopein kuljettaja, mutta olimme hyvässä vauhdissa ja vältimme ongelmat. Tällä kertaa se tuotti voiton, mikä on hyvä juttu, Evans summasi kisan jälkeen.

– Tunteet ovat tietenkin hyvin ristiriitaiset, kun nyt on palattu takaisin normaaliin kovan keskittymisen jälkeen. En oikein tiedä, mitä pitäisi tuntea. Toki tämä urheilullisesti oli minulle iso helpotus.

Ristiriitaisilla tunteilla Evans viittasi Hyundai-kuski Craig Breenin traagiseen kohtaloon Kroatian MM-rallin testeissä. Koko WRC-yhteisö kunnioitti monin tavoin Breenin muistoa Kroatian rallin aikana. Evans omisti luonnollisesti voittonsa edesmenneelle kilpakaverilleen.

– Tämä on ollut vaikea viikonloppu meille kaikille. Kilpailun aikana keskittyminen pysyy kasassa, mutta lopussa ne samat tunteet palasivat, jotka olivat ennen kilpailua, Evans huokaisi.

– Tässä kohtaa ralli on merkityksetön asia. On vaikeaa löytää oikeita sanoja, mutta olen ylpeä siitä, kuinka kaikki kunnioittivat Craigia viikonlopun aikana. WRC-perhe voi olla siitä ylpeä. Me kaipaamme häntä.

Evansin kartanlukijalle Scott Martinille viikonloppu oli erityisen raskas. Martin nimittäin luki Breenille nuottia MM-sarjassa usean kauden ajan.

– Tämä oli erityisen raskasta Scottille, sillä hän oli ollut Breenin pari neljä vuotta. He tunsivat pitkään, joten tämä on ottanut koville. Hän on tehnyt huikeaa työtä pitäessään keskittymisensä kasassa. He olivat läheisiä ystäviä, Evans sanoi.

Voitto nosti Toyotan walesilaiskuljettajan MM-sarjan kärkeen. Seuraavassa osakilpailussa Portugalissa MM-johtajan viitta ei ole paras mahdollinen rooli, sillä Evans joutuu aura-autona reitille.

– Se on huono juttu, kun edessä on seitsemän sorakilpailua, mutta voitot pitää ottaa vastaan. Minulla on ollut jo melko pitkä ura, mutta ei voittoja siltikään liikaa ole.