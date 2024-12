Kummivaikuttaja Esko Eerikäinen on kerännyt erilaisilla tempauksilla rahaa pienille potilaille.

Huippuartistien tähdittämä Lastenklinikoiden Kummien JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonsertti nähdään MTV Katsomossa ja MTV3:lla sunnuntaina 8. joulukuuta klo 19.30–22. Hyväntekeväisyyskonsertin juontavat kummivaikuttajat Jaakko Loikkanen ja Tuija Pehkonen.

Konserttilähetyksessä joulun kauneimpia lauluja esittävät Suvi Teräsniska, Pepe Willberg, Diandra, Saara Aalto, Club for Five, Sara Siipola, Isaac Sene, Ilta, Lauri Mikkola sekä Jarkko Ahola. Konsertin musiikista vastaa Boston Promenade Big Band kapellimestarinaan Aapo Wikstén.

Musiikin lisäksi ohjelmassa nähdään muun muassa potilaiden ja heidän perheidensä tarinoita eri puolilta Suomea ja käydään Esko Eerikäisen luotsaamia jouluisia keskusteluja muun muassa Keijo Leppäsen, Johanna Puhakan sekä Kim Heroldin kanssa.

Eerikäinen sekä Kummien viestintä- ja markkinointijohtaja Matti Valli vierailivat sunnuntaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonsertin tiimoilta.

JouluMielelle-konserttilähetys huipentaa Kummien joulukeräyksen. Vallin mukaan keräyksen avulla tuetaan laitehankintoja, kehityshankkeita sekä potilasviihtyvyyttä yliopistollisissa lastensairaaloissa, lastentautien tutkimusta sekä lasten ja nuorten mielenterveyttä.

– Konsertit ovat hurjan tärkeitä siinä, että tavoitamme kaikki suomalaiset, jotka ovat kiinnostuneita lasten terveyden tukemisesta, Valli sanoi.

Eerikäinen on ollut jo pitkään mukana Kummien toiminnassa. Hän kertoi lasten ja nuorten tukemisen ja auttamisen olevan hänelle tärkeä asia, erityisesti siksi, että hän on itse isä.

– Koen, että vaikuttajana yksi suurin tehtäväni on auttaa mahdollisimman paljon ja antaa näkyvyyttä asioille, joissa olen mukana. Olen päässyt tekemään Kummien kanssa niin uskomattoman hienoja asioita, hän sanoi.

Eerikäinen on jo muutaman vuoden ajan toteuttanut erilaisia Kymppihaasteita Kummien hyväntekeväisyyskonserttien yhteydessä. Hän on haasteiden merkeissä esimerkiksi kävellyt, pyöräillyt ja tanssinut kymmenen tunnin ajan. Tempauksilla on kerätty lahjoituksia lasten terveyden tueksi.

Eerikäisen mukaan haasteista kaikkein rankin on ollut kymmenen tunnin tanssihaaste, jonka hän toteutti tänä syksynä.

– Se oli yllättävän rankka. Ajattelin, että eihän se ole kuin vain tanssia kymmenen tuntia, mutta se oli tosi raskas, hän kertoi.

Yllä olevalta videolta näet Eerikäisen ja Vallin koko haastattelun!

Kummien JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonsertti MTV Katsomossa ja MTV3:lla su 8.12. klo 19.30 alkaen.