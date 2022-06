"Elämme nyt kädestä suuhun, sadosta toiseen" – Ukrainan sota köyhdyttää paikallista väestöä ja ajaa miljoonat maailman ihmiset nälänhädän partaalle

– Elämä täällä on pysähtynyt, kaikki on pysähtynyt. Ei toimeentuloa, ei edes polttoainetta maatalouskoneisiin, sanoo maanviljelijä Anastasia Poznyak vehnäpellollaan Mykolajivin alueella.

Kaikki tällä Mustanmeren strategisella rannikkoalueella liikkuvat ihmiset ovat erityistarkkailun kohteina Ukrainan varautuessa mahdollisiin venäläisjoukkojen maihinnousuyrityksiin. Kolme sodasta muistuttavaa räjähdystä kantautuu iltapäivän aikana tänne idästä, Mykolajivin kaupungin suunnasta. Edellisenä päivänä Venäjä on iskenyt tuhoisin seurauksin Mykolajivin sataman viljaterminaaliin.

Sadonkorjuu vaakalaudalla

Sota on jo tuhonnut suuren osan Ukrainan leipäviljataloudesta. Ennen sotaa Ukrainassa tuotettu ruoka riitti Maailman elintarvikeohjelman mukaan ruokkimaan 400 miljoonaa ihmistä maailmassa. Afrikassa ja Lähi-idän alueella osa maista on tuonut lähes kaiken tarvitsemansa vehnän Ukrainasta tai Venäjältä.

Elintarvikeohjelman synkkä arvio on, että kriittisesti nälkäisten ihmisten määrä maailmassa kasvaa 45 miljoonalla Ukrainan sodan seurauksena.

Anastasia kertoo perineensä isältään leikkuupuimurin, ja talossa on myös traktori, jota hänen miehensä käyttää.

– Lainaa saavat vain ne, joilla on vähintään 100 hehtaaria viljeltävää maata.

Anastasia asuu muiden tilallisten tapaan suurehkossa kylässä, eikä vehnäpeltojensa keskellä. Kirsikkapuiden varjostamalta pihaltaan hän katselee mietteliäänä hiljaista kylänraittia. Vastapäisen talon väki on palannut juuri evakosta Romaniasta.

– Tälläkin kadulla asuu ihmisiä, joiden kanssa en enää puhu. He uskovat edelleen Venäjän propagandaa. Ehkä noin joka kymmenes henkilö täällä uskoo Putinia, valitettavasti. Sota on paljastanut minulle Venäjän todelliset kasvot. Minun käy sääliksi Putinia, koska helvetti odottaa häntä, ja kaiken lisäksi Ukraina voittaa tämän sodan satavarmasti, Anastasia puuskahtaa.

– Veljeni oli rintamalla. Nyt hän on lomalla, mutta palaa pian taistelemaan. Tästä kylästä on jo muutama mies kaatunut, ja sotilaita on kateissa, kuten Mariupolia puolustanut naapuri.