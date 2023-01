Elämänsä raskaimman vuoden kokeneet Jenni Puhakka ja Eetu Karhunen ovat onnellisia, että Vertti-vauva selvisi – ensi kesänä he voivat olla normaali perhe

Katso yllä olevalta videolta, miten Jenni Puhakka ja Eetu Karhunen muistelevat elämänsä ylösalaisin kääntäneitä tapahtumia, ja miten kaikki on vaikuttanut heidän parisuhteeseensa.

– Toinen silmä on nukkuessa melkein auki, ja sitten näet, kun Vertti nousee sänkyään vasten, ja otat hänet siihen viereen. Vaikka on aivan rättiväsynyt, niin se antaa voimaa. Olen pelkästään jo siitä onnellinen, että saan olla pojan kanssa, Karhunen kertoi.

– Että hän on elossa ja selvisi kaikesta. Että me olemme tässä, Puhakka jatkoi.

Elämää ennen Verttiä on vaikeaa muistaa

– Osaa arvostaa sitä, että voi käydä töissä, olla lapsen kanssa ja harrastaa. Ja että, osaa vaihtaa myös vapaalle. Todella moni on sanonut, ja mihin nyt yhdyn, niin lapsi on vain hetken lapsi. Se ei ole samanlainen hyttynen kuin puoli vuotta sitten. Aika vain menee. Tosi moni miesasiakkaani on sanonut, että jos jonkin saisi elämässään vaihtaa, niin sen, ettei tekisi töitä niin hemmetisti. Yhtäkkiä lapset ovat isoja, ja et saa sitä millään takaisin, Karhunen kertoi.