Elämäkertakirjailija löysi Irwinin salatut sisarukset: "Tuli kylmät väreet"

Kirjailija löysi Irwinin sisarukset

Marjamäelle suurin yllätys paljastui hänen lukiessaan Irwinin vanhempien kirjeenvaihtoa sodan ajalta. Hän sai selville, että Irwinillä on kaksi pikkusiskoa, jotka syntyivät noin vuoden sisään Antin syntymän jälkeen.

– Ainoa elossa oleva otti minuun yhteyttä, niin siinä vaiheessa tuli kylmät väreet. Siinä on ollut melkoinen draama silloin 80 vuotta sitten.

– Se on ollut hyvin, hyvin pienen piirin tiedossa. Tämä sisko tiesi, että hänellä on veli, mutta hän kuuli minulta, että hänellä on ollut myös sisko.