General Hospital -tähden kuolinsyy vahvistui

General Hospital -tähti Leslie Charlesonin kuolinsyy on vahvistunut.

12. tammikuuta kuolleen General Hospital -tähden Leslie Charlesonin kuolinsyyksi ovat vahvistuneet tylpän päävamman seuraukset. Hän oli aiemmin saanut jonkinlaisen päävamman. TMZ vahvistaa tiedon saamiensa asiakirjojen perusteella.

Charleson esitti General Hospital -sarjassa kardiologi Monica Quartermainea lähes 50 vuoden ajana.

Hän kuoli sairaalassa Los Angelesissa tammikuussa 79-vuotiaana.

Charleson tuli mukaan sarjaan vuonna 1977 Patsy Rahnin tilalle. Hän poistui sarjasta terveysongelmien vuoksi ja hänet nähtiin saippuasarjassa viimeksi joulukuussa 2023.

Charleson aloitti televisio-uransa saippuasarjoissa A Flame in the Wind ja As the World Turns. Hän esiintyi vierailevana näyttelijänä lukuisissa televisiosarjoissa, joista viimeisimpiä olivat Frendit sekä Dharma ja Greg. Hänellä oli sivuosa vuoden 1973 scifi-elokuvassa Operaatio Alfa ja hän teki roolin Shelley Wintersin vastanäyttelijänä vuoden 1971 tv-elokuvassa Revenge!.

Charleson kasvatti elinaikanaan rintasyöpätietoisuutta, erityisesti siksi, koska hänen hahmonsa sairastui siihen 90-luvun puolivälissä.

Lähde: Deadline