Eläköitynyt pappi Laitilasta hyppäsi pyörän satulaan tammikuussa aamuviideltä ja pisti ennätykset uusiksi: 18 000 poljetun kilometrin jälkeen bongannut 280 lintulajia!

Kylänpää käynnisti ennätysyrityksensä heti tammikuussa uudenvuodenaamuna kello viiden aikoihin, kun hän lähti Raisioon bongaamaan mäntysirkkua. Nyt 11 kuukautta myöhemmin Kylänpää on onnistunut näkemään peräti 280 lintulajia ympäri Suomea. Ja ennätys on todellakin kyseessä, sillä edellinen ennätys oli 279 lintulajia.

Juha Kylänpäällä on takanaan kova lintubongausurakka.

Juha Kylänpäällä on takanaan kova lintubongausurakka.

18 000 kilometriä pyörällä lähes ongelmitta

Vuoden aikana Kylänpää on ehtinyt bongausreissuillaan polkea pyöränsä mittariin huimat 18 000 kilometriä ympäri Suomea. Kesällä hän polki Utsjoelle asti bongaamaan paikallisia lintuja. Suuresta ajomäärästä huolimatta Kylänpää kertoo välttyneensä suuremmilta kommelluksilta tai yllätyksiltä.

– Ei ole tullut edes rengasrikkoja, koska minulla on pistosuojatut renkaat. Kroppa ja pyörä ovat kestäneet ja lintuja on tullut vastaan niin, että olen ehtinyt niitä näkemään.

– Liikenteessä autoilijat väistävät yleensä pyöräilijää. Kaksi kertaa on kuitenkin tullut sellainen olo, että autoilija on tahallaan ajanut lähempää ohi, kuin mikä olisi ollut hänen normaali ajolinjansa. Sitten on minut ohitettuaan palattu keskemmälle tietä, Kylänpää hämmästelee.