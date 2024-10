EK1: Mestaruustaistelu jatkuu, Sami Pajari sekoittamassa pakkaa – MTV seuraa

TORSTAIN OHJELMA:

SEURANTA:

EK1 Velká Chuchle – 2,55 km

Klo 16.58: Rally2:ssa Solberg on sekunnin nopeampi kuin Citroën-kuskit Rossel ja Grjazin, jotka tekivät tasa-ajan. Solberg ei kuitenkaan aja enää WRC2-pisteistä, sillä hänen kisamääränsä on tältä kaudelta täynnä.

Klo 16.40: Pian ajovuorossa on Suvi Jyrkiäinen, joka on yhtenä kolmesta kuskista mukana Beyond Rally Women’s Driver Development -kykykilpailussa. M-Sportin rally3-autolla, ja täysylläpidolla, kisan ajava Jyrkiäinen taistelee uransa ensimmäisessä MM-rallissa belgialaista Lyssia Baudet'ta ja saksalaista Claire Schönbornia vastaan paikasta ensi kauden Junior WRC -luokassa. Paikan nappaa se, joka on tässä kisassa kaikkein nopein.