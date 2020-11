EK:n hallituksen uusi puheenjohtaja tarjoaa pääministerille yhteistyön kättä: Uskon, että meillä on yhteinen tavoite

Hän arvioi, että keinoista ja lyhyen tähtäimen kysymyksistä tulee varmasti keskustelua, mutta avoin keskustelu on hänen mielestään tervettä. Hän sanoi toivovansa, että pääsee pian puhumaan Marinin ja hänen hallituksensa kanssa.

Työläisperheen kasvatti

Tuominen valittiin odotetusti EK:n uudeksi puheenjohtajaksi keskiviikkona edustajiston syyskokouksessa. Hänen mukaansa työllisyysaste ja sitä kautta hyvinvointiyhteiskunnan säilyminen on hänelle tärkeää. Tuominen sanoi isoäitinä toivovansa, että hänen lapsenlapsellaan on samat mahdollisuudet kuin hänellä on ollut.