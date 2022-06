Ei ollut Suomen maajoukkuelegenda – tässä on FC Lahden uusi päävalmentaja

Mannila toimi viimeksi Rovaniemen Palloseuran päävalmentajana syksystä 2020 syksyyn 2021. Porilaislähtöisellä Mannilalla oli aiempaa valmennuskokemusta myös HJK:n organisaatiosta eri rooleissa, ja hän on valmentanut lisäksi muun muassa FC Jazzia ja Porin Palloilijoita.

"Suunta tulee muuttumaan"

FC Lahti oli samana päivänä kertonut antaneensa potkut päävalmentajanaan toimineelle Ilir Zenelille. Lahti on tällä hetkellä Veikkausliigassa viimeistä edellisellä 11. sijalla ja kerännyt vain yhdeksän pistettä 12 ottelusta.

– Olen todella innoissani ja otettu tästä mahdollisuudesta, jonka FC Lahti minulle nyt tarjoaa. Viime kauden jälkeen minulla on kova palo päästä takaisin valmentamaan ja tulen Lahteen tarmokkain mielin aloittamaan uutta prosessia. Suunta tulee tuloksellisesti muuttumaan, vaikka tämänhetkinen tilanne on haastava. Joukkueessa on paljon potentiaalia, Mannila kertoo Lahden tiedotteessa.