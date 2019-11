"Ei kuule 10-vuotias pärjää ilman äitiä, hyväksyykö miehesi tämän ratkaisun oikeasti" – Päivi Anttikoski sanoi poliisille kirjanneensa ylös Alma Median toimitusjohtajan perheutelut

Sekä Juvonen että Telanne ovat syytteessä työsyrjinnästä. He ovat esitutkinnassa kiistäneet rikoksen.

"Menin puihin, en osannut sanoa, ettei perheasiat kuulu tähän"

Anttikosken mukaan hän yritti olla diplomaattinen ja kertoa, että hänellä on hyvä suhde lapsensa kanssa ja että hän on miehensä kanssa sopinut perheen asumisasian näin.

Telanteen mukaan Anttikoski ei ollut kolmen parhaan joukossa

– Minä en ole kysynyt hänen lastensa ikää, kun sillä ei ole mitään merkitystä. Me emme ole yhtään perheestä kiinnostuneita, kun me emme ole perhettä palkkaamassa, vaan päätoimittajan, Telanne sanoi poliisille.

Anttikoski: Perheen hylkääminen ilmoitettiin ainoaksi syyksi

Anttikoski on toimittanut poliisille viestin, jonka hän lähetti ystävälleen lehden edustajan soiton jälkeen. Viestissä hän kirjoittaa saaneensa juuri puhelun Aamulehdestä.

– (Lehden edustaja) soitti just että oli tavannut Telanteen tänään – se ei hyväksy mua koska en suostu muuttamaan koko perhettäni Tampereelle. Eli lapsi kärsii ilman äidin jatkuvaa läsnäoloa, vuonna 2017!

"Valitettavasti valinta ei kohdistunut sinuun ja that's it"

Poliisikuulustelussa Telanteelta ja Juvoselta kysyttiin, miksi Anttikoski karsiutui päätoimittajahaussa. Molemmat sanoivat syyksi sen, ettei Anttikoski ollut panostanut tarpeeksi ennakkotehtäviin. Lisäksi he sanoivat, että kritiikki entistä työnantajaa kohtaan tuntui epälojaalilta ja asiattomalta.

– Meidän normaali käytäntö on se, että valitsematta jääneelle ilmoitetaan, että valitettavasti valinta ei kohdistunut sinuun ja that's it. Ei siinä mitään perusteluja.