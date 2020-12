"Ei kai tuon vaarallisempaa voi tehdä – täysin tahallaan tehty" – kaivuri oli parkkeerattu kuin ansaksi poikittain keskelle pimeää ajoväylää vanhalla Kolmostiellä

"Kaikenlaista sattuu ja tapahtuu"

"Mitä ihmettä ovat ajatelleet?"

Koneen omistaja oli vuokrannut koneen käytettäväksi tällä viikolla, eikä ole tietoinen, kuka sitä on tänä aikana käytellyt. Hän kertoo, että etäseurannan perusteella kone käynnistettiin kello 20.38 ja sammutettiin kolme minuuttia myöhemmin. Tuo aika käytännössä menee kaivurin siirtämiseen.

– Kaveri on osannut ajaa konetta. Ei ole mikään ensikertalainen, omistaja kommentoi.

Tapaus on hänen 18 vuotta kestäneen uransa ensimmäinen. Laitetta ei olisi saanut käyttää kukaan muu kuin vuokraaja. Omistaja on järkyttynyt siitä, että kone on jätetty keskelle tietä.