Oletko kuullut lukiocoachista? Loviisasta löytyy sellainen – tätä hän tekee

Loviisassa tämä on näkynyt muun muassa sillä, että lukioon on palkattu lukiocoach eli -valmentaja. Lukiocoach toimii turvallisena aikuisena, johon voi matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä ja joka järjestää erilaisia hyvinvointiin liittyviä tapahtumia.

Tenhusen mukaan lukiossa näkyy se, että nykyiset lukiolaiset ovat korona-ajan yläkoululaisia. Monilla on aiempia ikäluokkia enemmän tukea vaativia ongelmia opiskelutaidoissa ja elämänhallinnassa.

Etenkin koeviikkojen rasittavuus on Tenhusen mukaan tunnistettu Loviisassa. Sitä on koitettu suitsia sillä, että koeviikkojen ensimmäinen päivä on niin sanottu etkopäivä, jolloin paikalla ovat aineenopettajien lisäksi erityisopettaja ja opinto-ohjaaja tukemassa opiskelua ja kokeisiin kertaamista.