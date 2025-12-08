Kiinan urheilun entinen ylin päättäjä Gou Zhongwen on saanut ehdollisen kuolemantuomion.

Kiinalaispoliitikko Gou Zhongwen, 68, sai ehdollisen kuolemantuomion lahjusten ottamisesta ja vallan väärinkäytöstä vuosina 2009–24. Uutistoimisto Xinhuan mukaan hän myynsi syyllisyytensä rikoksiin.

Kiinan urheilusta vastaavan viraston johtajana vuosina 2016–2022 toimineen Goun rikoksia pidetään vakavina ja miehen vastaanottamien lahjusten määrän kerrotaan olleen poikkeuksellisen suuri. Global Timesin mukaan Gou otti laittomasti haltuunsa yli 236 miljoonan juanin (28,7 miljoonan euron) arvosta omaisuutta ja kiinteistöjä.

Gou välttää kuoleman, jos hän ei syyllisty uusiin rikoksiin kahden vuoden aikana. Tällöin rangaistus muuttuu elinkautiseksi vankeudeksi ilman mahdollisuutta armahdukseen tai ehdonalaiseen vapauteen.

Gou operoi myös Pekingin vuoden 2022 talviolympialaisten järjestelytoimikunnan puheenjohtajana. Hän on urallaan vaikuttanut lisäksi muun muassa pääkaupunki Pekingin varapormestarina.