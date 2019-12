Egyptin kristityt valmistautuvat joulunviettoon ilman pelkoa – tänä vuonna he ovat säästyneet terrori-iskuilta: "Menneet iskut ovat mielessämme"

Hiekan keskeltä kohoaa hiekkakiven värisiä kupoleita. Osin maan sisälle rakennettu kirkko on valtaisa, ja sen sisäseiniä peittävät Uuden Testamentin tapahtumista kertovat värikkäät seinämaalaukset.

Kirkossa taidekonservaattori Helena Nikkanen maalaa seinämaalaukseen viitan laskoksia. Hänen oikeaan ranteeseensa on tatuoitu kaksi ristiä. Monilla Egyptin ortodoksikristityillä on vastaavanlaiset tatuoinnit.

– Minulta on usein kysytty, enkö pelkää liikkua Egyptissä näkyvien ristitatuointieni vuoksi. En ole kohdannut yhtään pelottavaa tai vaarallista tilannetta, Nikkanen sanoo.

Hän on asunut talvikuukaudet Egyptissä ortodoksikirkon Anafora-nimisessä yhteisössä eläkkeelle jäämisestään vuodesta 2010 lähtien.

Rukous ja usko antavat mielenrauhan

Naisten voimauttamishankkeiden parissa työskentelevä Hanna on suorittanut maisterintutkinnon Ranskassa Lyonin yliopistossa kehitystyöstä.

– Egyptissä riittää työsarkaa ja haasteita, mutta korkeakoulutettuna naisena ja kristittynä koen olevani tasavertainen ja -arvoinen kansalainen. Minulla on kaikki mahdollisuudet hyvään elämään, Hanna sanoo.

Ei vainoa, mutta simputusta ja syrjintää

Egyptin kristityillä on periaatteessa perustuslain mukaan samat oikeudet kuin muslimeillakin. Kristityt ja muslimit ovat eläneet rinnakkain rauhallisesti vuosisatojen ajan. Muslimimaassa on yli kymmenen miljoonan hengen kristitty vähemmistö ja samalla Lähi-idän suurin kristillinen kirkko.

Pyhän perheen turvapaikka 2 000 vuotta sitten

Egyptin kristityt ovat ylpeitä siitä, että Egypti oli perimätiedon mukaan Jeesus-lapsen ja hänen vanhempiensa eli Pyhän perheen turvapaikkana ajanlaskun alussa. Kirjallisia lähteitä aiheesta on niukasti. Uuden testamentin evankeliumeista vain Matteuksen evankeliumissa kerrotaan Betlehemin lastenmurhasta, Joosefin unessa saamasta näystä ja perheen paosta Egyptiin.

Raamatussa ei kerrota perheen matkareittiä eikä edes sitä, kuinka kauan perhe vietti Egyptissä. Egyptin ortodoksikirkko on koonnut virallisen matkareitin, jossa on yli 40 pysähdyspaikkaa. Reitti perustuu egyptiläisen piispa Theophiluksen 400-luvulla saamaan ilmestykseen, jossa Neitsyt Maria kertoi hänelle tiedot reitistä.

Perheen uskotaan viettäneen Egyptissä vuosia ja kulkeneen jalan, aasikyydillä sekä Niilillä yksipurjeisella purjeveneellä. Lähes jokaisessa perheen pysähdyspaikassa on luostari tai kirkko. Kairossa yksi tunnetuimmista perheen pysähdyspaikoista on koptilaisessa Kairossa (Old Cairo) Abu Sergah -kirkon alttaritaulun alla oleva luola.