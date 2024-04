Egyptiläismedia: Neuvottelut Israelin ja Hamasin välillä edistyneet

Aseleponeuvottelut Israelin ja äärijärjestö Hamasin välillä ovat egyptiläisen, valtioon kytkeytyvän al-Qahera Newsin mukaan edistyneet merkittävästi.



Korkea-arvoisen egyptiläisviranomaislähteen mukaan edistystä on nähty monissa tärkeissä kysymyksissä.



Yhdysvallat, Egypti ja Qatar ovat toimineet välittäjinä edellisillä neuvottelukierroksilla, jotka eivät kuitenkaan ole saaneet aikaan rauhaa.



Keskusteluja osapuolten välillä on määrä jatkaa seuraavan kahden vuorokauden aikana. Toiveena on, että tuolloin osapuolet myös pääsisivät yksimielisyyteen sopimuksen lopullisesta muodosta.



Israel on viime viikkoina saanut osakseen yhä ankarampaa arvostelua sotatoimiensa takia. Arvostelun tahti kiihtyi entisestään, kun seitsemän avustustyöntekijää tapettiin Israelin ilmaiskussa viime viikolla.