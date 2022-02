Eeva Lehtimäen kommentti: Ukraina ei kaipaa sympatiaa, vaan aseita, mutta päättäjät empivät – Suomen linja herättää tyrmistystä ja häpeää

Ruotsilta on lähdössä Ukrainaan ainakin 5000 panssarintorjunta-asetta, 5000 luotiliiviä, 5000 kypärää ja 135 000 annosta muonaa taisteleville joukoille.

Mitä tekee Suomi? Maa, jonka keskeiset ulkopoliittiset päättäjät ovat vakuuttaneet, että Suomi on kartalla, Suomi on varautunut kaikkeen.

Ukrainaan on lähdössä hallituksen esityksestä ja presidentin päätöksellä 2000 komposiittikypärää ja 2000 luotiliiviä sekä kaksi ensihoitoyksikköä.

Suomi on mukana toki historiallisessa EU-päätöksessä lähettää ammuksia ja polttoainetta Ukrainaan, mutta siitä huolimatta Suomen oma panos näyttää tutussa viiteryhmässä vaatimattomalta, mutta ennen kaikkea kylmältä ja tylyltä.

Tyrmistystä vasemmistosta oikeistoon

Yleisestä mielipidettä suoraan aseapuun olisi kiinnostavaa selvittää laajemmin, mutta voi sanoa, että Ukrainan sota on koskettanut suomalaisia poikkeuksellisella tavalla.

Suomen hallitusohjelman mukaan Suomi ei toimita aseita sotaa käyviin maihin. Myös Ruotsissa on voimassa tiukat asevientisäännöt, mutta se ei estänyt Ruotsia toimimasta ja tekemästä nopeita päätöksiä.

Mihin porukkaan Suomi on jäämässä, kun historiaa tehdään tunti tunnilta?

– On tietysti huomattava sekin näkökulma, että tällaisessa kiristyneessä kansainvälispoliittisessa tilanteessa Puolustusvoimissa ajatellaan vähän siihenkin tapaan, että on myös tärkeää, että meillä on omat varastot kunnossa.