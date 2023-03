Eeva Lehtimäen kommentti: Kisakunto, taktinen äänestäminen, talousblokit, uhkakuvien haistelu ja liimapuolue – seuraa näitä jännittävän vaalitaiston loppusuoralla

Kolmen kärki on käytännössä nipussa eli suosiolukemat mahtuvat virhemarginaalin sisään, mikä on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kokoomuksen Petteri Orpon, Sdp:n Sanna Marinin ja perussuomalaisten Riikka Purran puolueiden maalintulojärjestys on auki. Ykköspallille on tunkua.

Perussuomalaisten nousua kärkeen veikkailtiin

Mikä on Orpon kisakunto?

Taistelu talouden isosta linjasta

Demarien tilanne on helpompi. Hövelimmällä velkalinjalla on varaa luvata enemmän kansalaisille. Kokoomuksen pettuleipä nojautuu valtiovarainministeriön virkamiesten laskelmiin, mutta ei ole niin helppo myytävä äänestäjille.

Marin ajaa taktiseen äänestämiseen

Ohisalo pulassa

Vihreät on mittauksen suurin häviäjä. Vihreiden suosio putosi 1,4 prosenttiyksikköä ja on nyt 8,9 prosenttia. Puolue on menettänyt äänestäjiä demareille ja vasemmistoliitolle. Vihreiden kannattajia on siirtynyt myös nukkuvien puolueeseen.