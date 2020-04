Eeva Lehtimäen kommentti: Rajat auki ja tautinen Uusimaa – tuliko hallituksen päätöksestä ensimmäinen särö kansalliseen yhtenäisyyteen?

Uudenmaan sulku purettiin asetuksella saman tien hallituksen kokouksen jälkeen. Liikkumisrajoituksille ei ollut hallituksen mukaan enää oikeudellisia perusteita. Valmiuslain 118 pykälän kovia valtuuksia ja perusoikeuksiin kuuluvaa liikkumisen rajoitusta voi käyttää vain, jos se on välttämätöntä.

Keskustan eduskuntaryhmä olisi jatkanut Uudenmaan sulkua

MTV Uutisille kerrottiin jo ennen Säätytalon kokousta, että maakunnista on tullut paljon huolestuneita kyselyitä Uudenmaan rajan avaamisesta. Karkeasti ilmaistuna, että sieltäkö ne nyt vyöryvät mökkipitäjiin koronaa levittämään.

Poliittinen paine maakunnista on ollut kova. Hallituspuolue keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen twiittasi tiedotustilaisuuden jälkeen, että keskustan ryhmä toivoi, että Uudenmaan rajoitusta olisi varotoimena voitu jatkaa. Hallituksen päätös oli kuitenkin nieltävä:

–Asiantuntijoiden ja oikeuskanslerin arvio ei jättänyt harkintaa. Valmiuslaki ja perustuslaki eivät taipuneet jatkoon. Vaara ei ole ohi. Tilannetta on seurattava ja uusia lisärajoituksia mietittävä.

Kokoomukselta pyyhkeitä

Tähän asti myös oppositio on tukenut hallitusta koronakriisin hoidossa. Uudenmaa-päätös kirvoitti kuitenkin kokoomuksesta kitkeriä kommentteja. Kansanedustaja Kalle Jokisen mukaan ”hallitus päätti, että nyt korona saa levitä koko maahan”.

THL:n huolestuttavat luvut

–Selvitys on ensimmäinen alustava arvio siitä, kuinka laajalle koronavirusepidemia on levinnyt Hus-alueella, ja kuinka suuri osuus on mahdollisesti sairastanut taudin lieväoireisena tai oireettomana, THL:n erikoistutkija Merit Melin sanoo tiedotteessa.