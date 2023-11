Eemeli Suomen hurja pisteputki sen kuin venyy – iskenyt viime liigaotteluissa hirmuista jälkeä

Suomi on paukuttanut nykyisen pisteputkensa aikana vajaaseen kuuteen otteluun tehot 4+7=11.

Hurja tahti on näkynyt myös sarjan pistepörssin puolella, missä Suomi on kivunnut jo kolmanneksi (8+21=29). Pörssin kärjessä on JYPin Jerry Turkulainen (11+19=30).