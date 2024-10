Eduskuntatalon maali-iskun jälkien puhdistus jatkuu huomenna – julkisivun höyryurakalle varattu useita päiviä

Helsingissä Eduskuntatalon julkisivun kuumahöyrypuhdistus aloitetaan maanantaina aamulla, sanoo eduskunnan talonrakennusmestari Juha-Pekka Ryynänen . Urakalle on varattu aikaa ainakin keskiviikkoon asti. – Ja mahdollisesti jatketaan siitäkin. Se on vähän siitä kiinni, miten se homma etenee, Ryynänen kertoo.

Maalia erityisesti pylväiden saumoissa

Julkisivun graniittipylväissä ja erityisesti niiden saumoissa on yhä jäljellä maalia, jonka ympäristöaktivistit niihin suihkuttivat puolisentoista viikkoa sitten. Myös ovien metallirakenteissa on jonkin verran jäämiä.



Julkisivun koepuhdistus korkeapainehöyryllä tehtiin viikko sitten maanantaina. Tuolloin todettiin, että julkisivun huokoisia laastisaumoja on vaikea puhdistaa, mutta muutaman pilarin koepuhdistus ilman nostolaitteita tuotti tulosta.



– Kaikki muut saadaan varmasti puhtaaksi sieltä, mutta saumat ovat ongelma. Ne puskevat sitä väriä, jota ne ovat imeneet sinne syvälle, Ryynänen kertoi aiemmin.



Eduskuntatalon töhrinnästä kertyvät kokonaiskustannukset selviävät Ryynäsen mukaan vasta työn valmistuttua, mutta urakoitsijan arvion mukaan siivoustöihin uppoaa ainakin 6 000–7 000 euroa. Siivouksen maksaa eduskunnan kanslia kiinteistötoimiston toimintamenoista.