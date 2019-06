Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat eivät lämpene alaikäisten sukupuolen korjaamiselle – Translain uudistus yhtenä Helsinki Priden teemoista

– Nykyään transsukupuolisuustutkimuksiin voi päästä jo alaikäisenä, mutta toimenpiteet tehdään vain täysi-ikäisille. On tärkeää kunnioittaa ihmisten itsemääräämisoikeutta ja turvata ihmisoikeuksien toteutuminen. Jokainen tapaus on arvioitava erikseen, Rinne kirjoitti vastauksen yhteyteen.

Andersson kommentoi vaalikoneessa, että tällä hetkellä hormonihoitojen aloittaminen on mahdollista alaikäisille, mutta juridisen sukupuolen vaihtaminen ja leikkaukset vasta täysi-ikäisenä.

– Sukupuolen juridisen vahvistamisen ikärajaa on laskettava tai se on poistettava. Nykyinen, alaikäisiä huomioimaton translaki aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä sukupuoliristiriidasta kärsiville lapsille ja nuorille.

"Nuorelle on annettava kasvurauha"

– Erilaiset kasvamiseen liittyvät myllerrykset voivat kanavoitua ajatukseen siitä, että sukupuoli on "väärä". Lapset eivät ole kypsiä tekemään tällaisia loppuelämään vaikuttavia ratkaisuja. Pikemminkin on korostettava sitä, että on monenlaisia oikeita tapoja olla tyttö tai poika, Halla-aho kommentoi vastaustaan.