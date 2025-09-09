Eduskuntapuolueet yhtä mieltä: Suomi osallistuu Ukrainan turvajärjestelyihin

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) antoi eduskuntapuolueille tiistaina ajankohtaisen katsauksen Ukrainan tilanteesta ja turvajärjestelyiden valmistelusta. 

Petteri Orpo oli kutsunut edustajat kaikista eduskuntapuolueista koolle Valtioneuvoston juhlahuoneistoon. Kokous alkoi noin puoli kolmen aikoihin ja päättyi kello neljältä iltapäivällä.

Puheenjohtajat olivat kokouksessa yhtä mieltä siitä, että Suomi osallistuu Ukrainan tuleviin turvallisuusjärjestelyihin.

Orpo sanoi pitävänsä tärkeänä, että turvajärjestelyt ovat kansallinen päätös, johon kaikki eduskuntapuolueet osallistuvat.

Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan puolueet saivat kokouksessa päivityksen Ukrainan turvallisuustilanteesta ja katsauksen keskusteluihin, jotka liittyvät Ukrainan turvallisuusjärjestelyihin. 

Lindtman sanoi puolueen tukevan valtiojohdon lähestymistä asiassa.

