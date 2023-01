Eduskunta pui kiisteltyä saamelaiskäräjälakia kalkkiviivoille asti – viimeinen kuulemistilaisuus viimeisellä mahdollisella viikolla

Viimeisen kuulemisen päivämäärä on sikäli myöhäinen, että eduskunnan aikataulun mukaan mietintöjen tulee olla valmiita viimeistään 20. helmikuuta eli seuraavana maanantaina. Mietinnön laatiminen ja mahdollisten muutosten tekeminen tulisi siis tapahtua hyvin nopeasti kuulemisten päättymisen jälkeen.

– Se on aikataulutettu niin, että ehtisimme, mutta sisältö ratkaisee, sanoo valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.).

Asiantuntijat ratkaisevat

Ojala-Niemelä on jo aiemmin luonnehtinut valiokunnan aikataulupainetta kovaksi. Hän ei vieläkään lähde tarkemmin arvioimaan, miltä lain tilanne näyttää.

Vaalitauko häämöttää

Lakiesitys on kerännyt kritiikkiä, ja siksi sen hyväksymistä on pidetty epävarmana. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle riitaisana vuoden lopulla keskustan vastustuksen vuoksi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on kertonut henkilökohtaisesti vastustavansa esitystä, jota hän on luonnehtinut "wokettavien saamelaisten eliittijoukon" valtahankkeeksi. Kokoomuksen ryhmä ei ole ottanut asiaan kantaa, mutta puolueen lappilainen kansanedustaja Heikki Autto on vastustanut esitystä.