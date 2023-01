Eduskunta palaa tänään joulutauolta – näitä lakeja kiirehditään maaliin ennen vaaleja

Tänään järjestetään vuoden ensimmäinen täysistunto ja lähes kaikki valiokunnat ovat koolla. Täysistunto käsittelee ensimmäisen kerran väliaikaista veroa, jolla valtion on tarkoitus puuttua sähköyhtiöiden kasvaneisiin tuottoihin.

Lisäksi perustuslakivaliokunta on näillä näkymin antamassa mietintönsä vammaispalvelulain uudistuksesta. Keskustan Markus Lohi on ennakoinut, että jos valiokunnalta tulee suuria muutosvaatimuksia, on iso kysymys, kykeneekö hänen johtamansa sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelemään niitä ajoissa.