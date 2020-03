Eduskunnan täysistunnoissa erityisjärjestelyitä koronaepidemian vuoksi

Täysistunnon ilmoittautuminen aloitetaan jo 15 minuuttia ennen istunnon alkamista, jolloin saliin voidaan tulla ja poistua ilman ruuhkaa. Puheet täysistunnoissa pidetään poikkeuksellisesti aina omalta paikalta.



Kyselytunnilla ministerien istumapaikkojen väliin on järjestetty turvaväli. Kyselytunteja varten on tehty suositus, että eduskuntaryhmät valitsevat etukäteen kysyjät, ja salissa on vain noin neljännes edustajista. Muut edustajat seuraavat kyselytuntia ilmoittautumisen jälkeen salin ulkopuolelta.



Muiden täysistuntojen kohdalla suositus on, että salissa ovat ilmoittautumisen jälkeen ja ennen päätöksentekovaihetta paikalla lähinnä puheenvuoroaan odottavat.