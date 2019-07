E-hepatiitti yleistyy Suomessa – suurin osa tartunnoista kotimaisia: "Tautia osataan epäillä aiempaa useammin"

– Ihmisillä hepatiittiviruksia on viisi: A, B, C, D ja E, kertoo THL:n tartuntatautilääkäri Elina Seppälä.

THL:n tietojen mukaan vuodesta 1995 lähtien E-hepatiittitapauksia on ilmoitettu Suomessa yhteensä 263 tapausta.

C-hepatiitti asettui Suomeen

C-hepatiittitartuntoja on todettu vuodesta 2003 alkaen paljon, 1 200 vuosittain. Viime vuonna C-hepatiitin tartuntoja oli 1 166 kappaletta ja tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 615 kappaletta. C-hepatiitti on yleinen suonensisäisten huumeiden käyttäjillä.

E-hepatiitti tarttuu juomaveden ja ruoan kautta kuten A-tyyppikin. Viime vuosina on todettu myös A-hepatiittiepidemioita, joiden aiheuttajana on ollut miesten välinen seksi.

E-hepatiitin välttää vain varovaisuudella

Matkailijoille suunnattu yhdistelmärokote kattaa suojan A-hepatiittia ja veriteitse leviävää B-hepatiittia vastaan, mutta E-tyyppiä vastaan ei ole rokotetta. Sen välttää parhaiten, jos on tarpeeksi varovainen käyttämänsä veden ja ravinnon suhteen.

B-hepatiitti voi pysyä kroonisena



Tartuntoja meiltä ja sieltä



Viime vuosina lisääntyneen E-hepatiitin tartunnoista suurin osa on kotimaisia, eli tartunnan saaja ei ole ollut ulkomailla ennen tautidiagnoosia.

Tänä vuonna yhteensä 13:sta tapauksesta, joissa tartuntamaa on tiedossa, kolme on ulkomaan matkan seurausta ja kymmenen tapausta on todettu kotimaiseksi.