Dorothea Wiererin piina – jälleen ikäviä uutisia

Italialainen ampumahiihtotähti Dorothea Wierer jättää seuraavankin kilpailun väliin ampumahiihdon MM-kisoissa Sveitsin Lenzerheidessa.

Wierer aloitti 1 400 metrin korkeudessa ampumahiihdettävät MM-kisat keskiviikkona heikosti sekaviestissä, jossa Italia sijoittui seitsemänneksi. Lauantaina hän sijoittui pikakisassa kahden sakon kera 21:nneksi.

Sen jälkeen Wierer vetäytyi sunnuntain takaa-ajosta. Hän sanoi Sportnewsin mukaan, ettei voi hyvin, vaan kärsii vakavista hengitysongelmista. Hengitys oli ollut vaikeaa tavallisella kävelylläkin.

Nyt norjalainen Dagbladet ja monet muut tiedotusvälineet ovat uutisoineet, ettei Wierer kisaa myöskään tiistain normaalimatkalla.

Paljon sairasteluja

Lenzerheiden MM-kisoista ei ole tällä erää tulossa Dorothea Wiererin menestystarinaa.

Wierer on kärsinyt viime kausina paljon sairasteluista.

– Olin viime vuonna kipeänä lähes koko kauden, kroppa ei toiminut haluamallani tavalla. Minun täytyi pitää taukoa, Wierer kertoi MM-kisojen alla.

Vuosi sitten Nove Meston MM-kisojen aikaan hän kuvaili sairasteluaan kamalaksi.

– Aloitin kauden sairaana ja yritin kilpailla viesteissä, mutta se ei toiminut. Se oli väärä päätös minulta. Jos voisin palata ajassa, en olisi koskaan mennyt noihin kilpailuihin. Olisin ennemmin keskittynyt parantumaan kunnolla, Wierer kertoi tuolloin.

Italialainen on nelinkertainen maailmanmestari. Kolme maailmanmestaruuksista on henkilökohtaisia. Maailmancupin kokonaiskilpailun Wierer on voittanut kahdella kaudella.