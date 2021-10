Donald Trump suututti käytöksellään urheilukatsomossa

Pohjois-Amerikan alkuperäisväestön etujärjestön puheenjohtaja Fawn Sharp on huomauttanut Atlantan Bravesin johdolle, etteivät "alkuperäisasukkaat ole maskotteja ja että he kokevat tomahawk chop -kannustuksen halventavaksi". Kirveskannustus on silti edelleen yleistä Bravesin otteluissa.