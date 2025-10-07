Lääketieteen Nobel-voittaja ei ollut kuullut palkinnosta viettämänsä digipaaston takia.

Lääketieteen Nobel-voittajaa ei lähestulkoon tavoitettu, koska hän oli päättänyt nauttia ajasta ilman kännykkää, kertoo The Guardian.

Tutkija Fred Ramsdell oli ollut retkeilemässä vaimonsa kanssa, pitäen kännykkänsä lentokonetilassa.

Sivistyksen pariin palaamisen lähestyessä hän kuuli kuitenkin vaimonsa kirkaisun. Alueella liikkuu paljon harmaakarhuja, joten tutkija riensi paikalle kiireen vilkkaan.

Syynä huutoon oli ikävän eläinyllätyksen sijaan se, että vaimo oli yhdistänyt kännykkänsä jälleen verkkoon ja nähnyt sinne tulvineet onnitteluviestit.

Tutkija ei Nobel-komitean mukaan ollut osannut odottaa palkintoa ja oli siitä hyvin iloinen.