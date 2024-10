Tuore nobelisti katuu löydöksiään – varoittaa mahdollistamansa kehityksen vaaroista

Fysiikan Nobel-palkinnon saavat tänä vuonna John Hopfield Yhdysvalloista ja Geoffrey Hinton Kanadasta. Heidät palkitaan tutkimustyöstä, joka on mahdollistanut tekoälyn eli koneoppimisen keinotekoisten neuroverkkojen avulla.

Ruotsin tiedeakatemian mukaan Princetonin yliopistossa työskentelevä Hopfield ja Toronton yliopistossa työskentelevä brittiläis-kanadalainen Hinton ovat tehneet tärkeää työtä neuroverkkojen parissa jo 1980-luvulta lähtien. Heidän työnsä tuloksista on jo ollut paljon käytännön hyötyä, palkintoperusteissa todetaan.

– He ovat esitelleet meille täysin uuden tavan käyttää tietokoneita avuksi ja opastukseksi niissä monissa haasteissa, joita yhteiskunnissamme on. Keinotekoisiin neuroverkkoihin perustuva koneoppiminen on mullistamassa tiedettä, tekniikkaa ja jokapäiväistä elämäämme, palkintoperusteissa todetaan.