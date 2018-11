Demokraattien nouseva tähti hävisi presidentiksi pyrkineelle Ted Cruzille: "Olen niin v***n ylpeä teistä"

Yhdysvaltojen välivaalit Yhdysvalloissa käydään kahden vuodein välein välivaalit, jossa valitaan edustajat Yhdysvaltojen lainsäädäntöelimeen eli kongressiin. Yhdysvaltojen parlamentti on kaksikamarinen eli se muodostuu edustajainhuoneesta ja senaatista. Edustajainhuoneessa on 435 edustajaa ja välivaaleissa äänestetään kaikista paikoista. Paikat suhteutetaan osavaltioiden asukaslukujen mukaan. Senaatissa on 100 edustajaa ja välivaaleissa äänestetään kolmanneksesta eli 35:stä edustajasta. Paikkoja jokaisella osavaltiolla on kaksi. Lakiehdotus on hyväksyttävä molemmissa kamareissa.