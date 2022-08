Demi Lovato otti vanhat persoonapronomininsa takaisin käyttöön – paljastaa syyn päätöksen takana

Yhdysvaltalaislaulaja-lauluntekijä Demi Lovato kertoi toukokuussa 2021 olevansa muunsukupuolinen ja ottavansa itsestään puhuttaessa käyttöön englannin kielen hän-sanaa tarkoittavat sukupuolineutraalit they- ja them-persoonapronominit.

Englannin kielessä she- ja her-persoonapronomineilla viitataan yleensä naiseen ja he- ja him-persoonapronomineilla mieheen. They- ja them-persoonapronomineilla voidaan puolestaan viitata henkilöön tämän sukupuoli-identiteetistä riippumatta.