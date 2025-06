EM-kisat käyntiin! Tällä kokoonpanolla Pikkuhuuhkajat iskee Hollannin kimppuun

Suomen alle 21-vuotiaiden miesten maajoukkue aloittaa EM-kisaurakkansa torstaina Hollantia vastaan. Päävalmentaja Mika Lehkosuo on nimennyt joukkueen avauskokoonpanon.

Suomi ei ole kertaakaan voittanut Hollantia. Kertaalleen on pelattu tasan ja seitsemästi Hollanti on ollut vahvempi. Maaliero on Hollannille 20-5. Pikkuhuuhkajien avausvastustaja lähtee otteluun väkevän saldon saattelemana. Se voitti karsinnoissa kaikki kymmenen otteluaan hurjalla maalierolla 32-3.

Pikkuhuuhkajat tulivat karsintalohkossaan toiseksi ja etenivät Norjaa vastaan pelatusta jatkokarsinnasta kisoihin yhteismaalein 6-3. Suomen ja Hollannin lisäksi lohkossa pelaavat Tanska ja Ukraina.

Suomen EM-kisojen avausottelu Slovakian Kosicessa Hollantia vastaan käynnistyy kello 22.00.

Pikkuhuuhkajien kokoonpano Hollanti-otteluun:

(Euroopan jalkapalloliitto Uefan laatima muodostelma)

Lucas Bergström

Miska Ylitolva-Ville Koski-Rony Jansson-Tomas Galvez

Santeri Väänänen-Luka Hyryläinen

Casper Terho-Adam Markhiev-Topi Keskinen

Naatan Skyttä

Alla olevalla kuvalla Hollannin kokoonpano otteluun. Jos kuva ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.